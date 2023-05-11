Детали рассказали в полиции Львовской области: ДТП произошло 10 мая в 19:40 на трассе "Киев-Чоп". Столкнулись Volkswagen Touran и грузовик Renault.

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Детали аварии

За рулем легкового автомобиля находилась 42-летняя женщина, пассажирами были ее дети – 6-летняя и 4-летняя дочери и 15-летний подросток. Мать и дочери погибли на месте аварии.

Грузовиком управлял 45-летний мужчина, житель Запорожья.



Три человека погибли на месте / Фото Полиции Львовской области

Водитель грузовика и сын водителя легковушки – выжили

15-летний подросток и водитель Renault получили травмы, их госпитализировали. На месте ДТП работали следователи.



Водитель грузовика выжил /Фото Полиции Львовской области

Что известно о причинах аварии

Следователи устанавливают обстоятельства аварии. О причинах трагедии данных пока не было объявлено.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины,

– сообщили в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.



Полиция расследует причины аварии / Фото Полиции Львовской области

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