Как выяснили оперативно прибывшие на место происшествия патрульные, водитель врезался в электроопору, из-за чего автомобиль получил существенные повреждения. В то время он вместе с друзьями безуспешно пытался деблокировать машину от поваленного столба.

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К пьяному водителю приехал отец под хмельком

Нарушителем правил дорожного движения оказался несовершеннолетний парень. 17-летний дубенчанин, не справившийся с управлением, имел признаки алкогольного опьянения.

Нарушителем оказался 17-летний дубенчанин, который никогда не получал водительское удостоверение и к тому же имел явные признаки алкогольного опьянения,

– сообщили правоохранители.

Поэтому перед тем, как провести осмотр на состояние опьянения, патрульные на место ДТП вызвали отца несовершеннолетнего. Уже в его присутствии осмотр показал, что в крови парня было 1,48 промилле при допустимой норме 0,2 промилле.

Однако и на этом история с горе-водителем не завершилась. Ведь и отец правонарушителя имел явные признаки алкогольного опьянения. Однако 57-летнего мужчину это не остановило, и он, направляясь к стражам порядка, сел за руль автомобиля.

Следовательно, и отца юноши остановили патрульные. От прохождения осмотра он отказался.

Протоколы составили на обоих

Следовательно, в результате утреннего происшествия патрульные составили сразу четыре административных материала, три из которых – на несовершеннолетнего водителя. Протоколы юноши были составлены по трем статьям Кодекса об административных правонарушениях:

вождение транспортным средством в состоянии опьянения (часть 1 статьи 130),

вождение транспортным средством лицом, не имеющим права вождения (часть 2 статьи 126),

нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств (статья 124).

На его отца, 57-летнего дубенчанина, составили протокол за вождение транспортным средством в состоянии опьянения (часть 1 статьи 130).