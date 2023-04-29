Диллон Ривз – ученик средней школы имени Лоис Картер в городе Уоррен. Авария чуть не случилась днем 26 апреля, когда автобус вез детей после занятий.

К теме В машину Наталки Денисенко врезался джип: актриса рассказала подробности

Школьник предотвратил аварию школьного автобуса

Директор объединенных школ Уоррена Роберт Ливернуа рассказал, что семиклассник принял немедленные меры во время поездки на автобусе, когда водитель потеряла сознание.

Это стало чрезвычайным актом мужества и зрелости,

– добавил Ливернуа.

Водитель автобуса испытала головокружение во время движения и, согласно протоколу, предупредила "домашнюю базу", что ей плохо и она собирается остановиться, чтобы транспортный отдел направил кого-то для оказания ей помощи.

Однако женщина не доехала до места, где планировала припарковаться, потеряла сознание и не смогла остановить автобус, выезжающий на полосу встречного движения.

Ривз, сидевший в салоне на пятом ряду, даже в разгар паники вскочил с места, бросил рюкзак, подбежал к передней части автобуса, схватил руль и остановил автобус.

На видео, обнародованном властями на пресс-конференции, видно, как мальчик берет руль в свои руки, медленно нажимает на тормоза, а затем кричит другим пассажирам: "Кто-нибудь, позвоните 911. Немедленно. Кто-то должен позвонить 911. Мне наплевать! Кто-нибудь, позвоните 911!"

Школьник спас школьный автобус от аварии: видео

Заметьте Ужасное ДТП в Запорожье: в результате столкновения машин зажало подростков

В результате инцидента никто не пострадал

Ливернуа рассказал, что мальчик давил на тормоз медленно, вероятно, из-за того, что автобус на 66 мест был переполнен пассажирами. К счастью ни автобус, ни окружающее имущество не пострадали.

Полиция и пожарная служба Уоррена прибыли на место происшествия в считанные минуты и оказали помощь водителю. Всех учеников пересадили в другой автобус и отвезли домой

Комиссар пожарной охраны Уоррена Скип МакАдамс заметил, что никто из детей не пострадал. 40-летняя водитель сейчас находится в стабильном состоянии. Ее доставили в больницу для обследования.

Во время обследования, лечения и транспортировки женщина пришла в себя и смогла общаться с врачами скорой помощи. Она также не получила телесных повреждений, однако нуждалась в неотложной медицинской помощи из-за потери сознания.

По словам Ливернуа, водитель пока остается в больнице и до сих пор проходит обследование. Она работает в округе с июля прошлого года.

Родители Ривза, Стив и Ирета Ривз похвалили своего сына и назвали его "маленьким героем".

"Во-первых, мы очень, очень гордимся. Я имею в виду, что это потрясло всех нас", – отметил Стив Ривз.

Мама школьника добавила, что он действительно был отличным парнем в этом году.

"Он прошел долгий путь. Он удивил нас отличными оценками и своими выступлениями в школах с друзьями, со сверстниками. И подобный его поступок просто переполняет мое сердце, заставляет его ускоренно биться", – добавила Ирета Ривз.

Любопытно! Город Уоррен расположен на юго-востоке штата Мичиган, примерно в 20 милях к северу от Детройта.