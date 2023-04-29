Діллон Рівз – учень середньої школи імені Лоїс Картер у місті Уоррен. Аварія ледь не трапилася вдень 26 квітня, коли автобус віз дітей після занять.

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Школяр запобіг аварії шкільного автобуса

Директор об'єднаних шкіл Уоррена Роберт Лівернуа розповів, що семикласник вжив негайних заходів під час поїздки на автобусі, коли водійка знепритомніла.

Це стало надзвичайним актом мужності та зрілості,

– додав Лівернуа.

Водійка автобуса відчула запаморочення під час руху і, згідно з протоколом, попередила "домашню базу", що їй погано і вона збирається зупинитися, щоб транспортний відділ направив когось для надання їй допомоги.

Проте жінка не доїхала до місця, де планувала припаркуватися, втратила свідомість і не змогла зупинити автобус, який почав виїжджати на смугу зустрічного руху.

Рівз, який сидів у салоні на п'ятому ряду, навіть у розпал паніки схопився з місця, кинув рюкзак, підбіг до передньої частини автобуса, схопив кермо і зупинив його.

На відео, оприлюдненому владою на пресконференції, видно, як хлопчик бере кермо у свої руки, повільно натискає на гальма, а потім кричить до інших пасажирів: "Хто-небудь, зателефонуйте 911. Негайно. Хтось повинен подзвонити 911. Мені начхати! Хто-небудь, зателефонуйте 911!"

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Внаслідок інциденту ніхто не постраждав

Лівернуа розповів, що хлопчик тиснув на гальмо повільно, ймовірно, через те, що автобус на 66 місць був переповнений пасажирами. На щастя, ні автобус, ні навколишнє майно не постраждали.

Поліція і пожежна служба Уоррена прибули на місце події за лічені хвилини та надали допомогу водійці. Всіх учнів пересадили в інший автобус і відвезли додому

Комісар пожежної охорони Уоррена Скіп МакАдамс зауважив, що ніхто з дітей не постраждав. 40-річна водійка наразі перебуває в стабільному стані. Її доставили в лікарню для обстеження.

Під час обстеження, лікування і транспортування жінка прийшла до тями й змогла спілкуватися з лікарями швидкої допомоги. Вона також не отримала тілесних ушкоджень, однак потребувала невідкладної медичної допомоги через втрату свідомості.

За словами Лівернуа, водійка поки залишається в лікарні й досі проходить обстеження. Вона працює в окрузі з липня минулого року.

Батьки Рівза, Стів та Ірета Рівз, похвалили свого сина і назвали його "маленьким героєм".

"По-перше, ми дуже, дуже пишаємося. Я маю на увазі, що це приголомшливо для всіх нас", – зазначив Стів Рівз.

Мама школяра додала, що він дійсно був чудовим хлопцем цього року.

"Він пройшов довгий шлях. Він здивував нас відмінними оцінками й своїми виступами в школах з друзями, з однолітками. І подібний його вчинок просто переповнює моє серце, змушує його прискорено битися", – додала Ірета Рівз.

Цікаво! Місто Уоррен розташоване на південному сході штату Мічиган, приблизно за 20 миль на північ від Детройта.