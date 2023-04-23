Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 8 ранку в Олександрівському районі міста. Постраждали четверо людей, серед яких двоє неповнолітні.

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Що відомо про ранкову ДТП у Запоріжжі

Повідомлення про ДТП надійшло до Служби порятунку зранку неділі. Прибувши на місце події, рятувальники побачили зіткнення двох легкових автомобілів – Skoda Roomster та ВАЗ 2115.

В автомобілі ВАЗ затисло двох підлітків приблизно 15 років. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували постраждалих із понівеченої автівки та передали працівникам швидкої медичної допомоги,

– зазначили в ДСНС.

Окрім того, внаслідок ДТП отримав травми 19-річний водій автомобіля ВАЗ та ще одна жінка. Їх каретою швидкої доправили до лікарні. Тим часом водій автомобіля "Шкоди" від госпіталізації відмовився.

Причину ДТП наразі встановлюють. Правоохоронці розпочали розслідування.

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У Запоріжжі зіткнулися два автомобілі / Фото ДСНС

Донька "регіонала" Євтягіна потрапила в аварію

Нещодавно, зранку 20 квітня у столиці сталася масштабна ДТП. На бульварі Лесі Українки, в сторону метро Печерська від Дружби народів зіткнулися одразу 5 автомобілів. Як з'ясувалося згодом, в одній з машин перебувала донька колишнього "регіонала" Владислава Євтягіна.

На щастя, минулося без жертв. Однак, свідки події повідомили 24 Каналу, що в одного з водіїв нібито була розбита голова.