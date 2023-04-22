Дорожньо-транспортна пригода трапилася зранку 20 квітня на бульварі Лесі Українки, в сторону метро Печерська від Дружби народів. Одна з учасниць ДТП, донька колишнього "регіонала", вже вдруге потрапляє в подібну аварію. Про це пише 24 Канал.

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Що розповіла інша учасниця ДТП

ДТП сталася одразу за участі 5 автівок. За словами однієї з учасниць, водії двох BMW поводились нахабно, сигналили на світлофорі та намагалися на високій швидкості перелаштуватися у другу смугу руху. Втиснувшись в ряд, одне з авто різко загальмувало. Через це сталося зіткнення.

На щастя, під час цієї аварії минулося без жертв. Проте свідки події повідомили 24 Каналу, що в одного з водіїв нібито була розбита голова.

Згодом стало відомо, що водійкою однією з цих BMW була Владислава Євтягіна. У 2022 році вона на високій швидкості у Porsche влетіла на тротуар, збивши 14 метрів бар'єрів та пішохідних огороджень. Тоді дівчина вщент розбила своє авто та травмувала голову. Її батько – колишній "регіонал" Сергій Євтягін.



Ім'я Владислави Євтягіної вказане у протоколі / Джерела 24 Каналу

Зауважимо, що в протоколі зазначено про зіткнення 5 автомобілів. Очевидці повідомляють, що спершу зіткнулися 5 автомобілів, але пізніше їхня кількість буцімто зросла до 8. Натомість на фото, яке ми отримали, видніються 6 "пом'ятих" автівок.



ДТП на бульварі Лесі Українки / Джерела 24 Каналу

Довідка. Наразі 24 Канал очікує на коментар від патрульної поліції Києва, щоб уточнити деталі ДТП та отримати інформації щодо розслідування.

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