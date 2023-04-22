Дорожньо-транспортна пригода трапилася зранку 20 квітня на бульварі Лесі Українки, в сторону метро Печерська від Дружби народів. Одна з учасниць ДТП, донька колишнього "регіонала", вже вдруге потрапляє в подібну аварію. Про це пише 24 Канал.
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Що розповіла інша учасниця ДТП
ДТП сталася одразу за участі 5 автівок. За словами однієї з учасниць, водії двох BMW поводились нахабно, сигналили на світлофорі та намагалися на високій швидкості перелаштуватися у другу смугу руху. Втиснувшись в ряд, одне з авто різко загальмувало. Через це сталося зіткнення.
На щастя, під час цієї аварії минулося без жертв. Проте свідки події повідомили 24 Каналу, що в одного з водіїв нібито була розбита голова.
Згодом стало відомо, що водійкою однією з цих BMW була Владислава Євтягіна. У 2022 році вона на високій швидкості у Porsche влетіла на тротуар, збивши 14 метрів бар'єрів та пішохідних огороджень. Тоді дівчина вщент розбила своє авто та травмувала голову. Її батько – колишній "регіонал" Сергій Євтягін.
Ім'я Владислави Євтягіної вказане у протоколі / Джерела 24 Каналу
Зауважимо, що в протоколі зазначено про зіткнення 5 автомобілів. Очевидці повідомляють, що спершу зіткнулися 5 автомобілів, але пізніше їхня кількість буцімто зросла до 8. Натомість на фото, яке ми отримали, видніються 6 "пом'ятих" автівок.
ДТП на бульварі Лесі Українки / Джерела 24 Каналу
УПЦ МП, "Партія регіонів", окуповані території: що відомо про Сергія Євтягіна
- Сергій Євтягін – ексдепутат Єнакіївської міськради від "Партії регіонів". На той час, коли його дочка вперше потрапила в аварію, він був власником компанії "Акцент-центр" у Києві. Згідно з даними про цю компанію, тоді він був зареєстрований у місті Вуглегірськ, що у Бахмутському районі Донецької області. Цей населений пункт вже на той час перебував в окупації.
- Наразі в "Акцент-центр" вказаний інший власник, є нова адреса. Проте у Євтягіна є ще одна цікава компанія "Сигма Си", яка досі діє. Вона зареєстрована в Єнакієве, яке теж перебуває в окупації з 2014 року. Натомість сам Євтягін зареєстрований у Києві.
- Також у мережі повідомляють, що Євтягін нібито є власником копанок у селищах Булавінка та Ольховатка Донецької області. Місцеві його називають зятем кримінального авторитета з Єнакієвого.
- У 2013 році один із сайтів вірян УПЦ МП наразі тимчасово окупованої Горлівки писав, що депутат допоміг будівництву центрального храму Вуглегірська. Загалом про його нинішню діяльність відомо мало. Після повномасштабного вторгнення колишнього "регіонала" декілька разів бачили у Києві.