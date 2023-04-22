Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 20 апреля на бульваре Леси Украинки, в сторону метро Печерска от Дружбы народов. Одна из участниц ДТП, дочь бывшего "регионала", уже во второй раз попадает в подобную аварию. Об этом пишет 24 Канал.

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Что рассказала другая участница ДТП

ДТП произошло сразу при участии 5 автомобилей. По словам одной из участниц, водители двух BMW вели себя нагло, сигналили на светофоре и пытались на высокой скорости перестроиться во вторую полосу движения. Вжавшись в ряд, один из авто резко затормозил. Из-за этого произошло столкновение.

К счастью, во время этой аварии обошлось без жертв. Однако свидетели происшествия сообщили 24 Каналу, что у одного из водителей якобы была разбита голова.

Впоследствии стало известно, что водитель одной из этих BMW – Владислава Евтягина. В 2022 году она на высокой скорости в Porsche влетела на тротуар, сбив 14 метров барьеров и пешеходных ограждений. Тогда девушка разбила свой автомобиль и травмировала голову. Ее отец – бывший "регионал" Сергей Евтягин.



Имя Владиславы Евтягиной указано в протоколе / Источники 24 Канала

Заметим, что в протоколе отмечено столкновение 5 автомобилей. Очевидцы сообщают, что сначала столкнулись 5 автомобилей, но позже их количество выросло до 8. А вот на фото, которое мы получили, видно 6 "помятых" автомобилей.



ДТП на бульваре Леси Украинки / Источники 24 Канала

Справка. Сейчас 24 Канал ожидает комментария от патрульной полиции Киева, чтобы уточнить детали ДТП и получить информацию о расследовании.

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