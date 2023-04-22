Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 20 апреля на бульваре Леси Украинки, в сторону метро Печерска от Дружбы народов. Одна из участниц ДТП, дочь бывшего "регионала", уже во второй раз попадает в подобную аварию. Об этом пишет 24 Канал.
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Что рассказала другая участница ДТП
ДТП произошло сразу при участии 5 автомобилей. По словам одной из участниц, водители двух BMW вели себя нагло, сигналили на светофоре и пытались на высокой скорости перестроиться во вторую полосу движения. Вжавшись в ряд, один из авто резко затормозил. Из-за этого произошло столкновение.
К счастью, во время этой аварии обошлось без жертв. Однако свидетели происшествия сообщили 24 Каналу, что у одного из водителей якобы была разбита голова.
Впоследствии стало известно, что водитель одной из этих BMW – Владислава Евтягина. В 2022 году она на высокой скорости в Porsche влетела на тротуар, сбив 14 метров барьеров и пешеходных ограждений. Тогда девушка разбила свой автомобиль и травмировала голову. Ее отец – бывший "регионал" Сергей Евтягин.
Имя Владиславы Евтягиной указано в протоколе / Источники 24 Канала
Заметим, что в протоколе отмечено столкновение 5 автомобилей. Очевидцы сообщают, что сначала столкнулись 5 автомобилей, но позже их количество выросло до 8. А вот на фото, которое мы получили, видно 6 "помятых" автомобилей.
ДТП на бульваре Леси Украинки / Источники 24 Канала
УПЦ МП, "Партия Регионов", оккупированные территории: что известно о Сергее Евтягине
- Сергей Евтягин – экс-депутат Енакиевского горсовета от Партии регионов. К тому времени, когда его дочь впервые попала в аварию, он был владельцем компании "Акцент-центр" в Киеве. Согласно данным об этой компании, тогда он был зарегистрирован в городе Углегорск, что в Бахмутском районе Донецкой области. Этот населенный пункт уже в то время находился в оккупации.
- Сейчас в "Акцент-центре" указан другой владелец, есть новый адрес. Однако у Евтягина есть еще одна интересная компания "Сигма Си", которая до сих пор действует. Она зарегистрирована в Енакиево, которое тоже находится в оккупации с 2014 года. Сам Евтягин зарегистрирован в Киеве.
- Также в сети сообщают, что Евтягин якобы является владельцем копанок в поселках Булавинка и Ольховатка Донецкой области. Местные его называют зятем криминального авторитета из Енакиево.
- В 2013 году один из сайтов верующих УПЦ МП временно оккупированной Горловки писал, что депутат помог строительству центрального храма Углегорска. В общем, о современной его деятельности известно мало. После полномасштабного вторжения бывшего "регионала" несколько раз видели в Киеве.