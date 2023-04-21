Такое решение принял Совет обороны Киева. Об этом сообщил директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук во время брифинга, информирует 24 Канал.

К теме В Киеве наземный общественный транспорт будет останавливаться во время воздушной тревоги

Полиция будет останавливать транспорт из-за тревоги

Правоохранителей проинформировали о том, что частные перевозчики не останавливаются во время воздушной тревоги, чтобы люди прошли к укрытиям.

Об этом мы разговаривали с патрульной полицией. Они во время воздушной тревоги должны останавливать, в том числе, и частных перевозчиков, и требовать от них защиты для населения,

– рассказал Ткачук.

Соответствующее решение было принято с целью предоставления жителям столицы возможности получать защиту во время воздушной тревоги.

Ткачук отметил, что 80% остановок возле себя имеют подземные переходы, чтобы их можно было использовать для защиты во время воздушной тревоги.

Что этому предшествовало