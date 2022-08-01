После остановки движения пассажиры должны покинуть транспорт и найти ближайшее укрытие. Об этом сообщили в КГГА 1 августа.

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Наземный общественный транспорт будет останавливать движение во время тревоги

С сегодняшнего дня весь наземный общественный транспорт столицы, в том числе и частные перевозчики, не будут курсировать по городу во время воздушной тревоги,

– говорится в сообщении.

Метрополитен тоже не будет работать во время тревоги, как это было раньше. Он не будет перевозить и прекращать работу станций открытого типа.

В Киеве утвердили порядок выдачи продуктов на случай боев

Если в столице будут проходить активные боевые действия и не будет возможности приобрести продукты, их будут выдавать бесплатно.

Получить товары можно будет на основании письменного заявления лица или его представителя и предъявив в ЦНАПах следующие документы:

паспорт гражданина Украины,

идентификационный код,

справку о взятии на учет внутри перемещенного лица.

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