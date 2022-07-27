Соответствующий инцидент, по данным пользователя сети Наталки Позняк, произошел 26 июля. Следует вспомнить, что еще 19 июня Верховная Рада запретила российскую музыку в общественных местах и медиа .

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Водитель на всю маршрутку слушал попсу

Только что стала свидетелем (и участником) неприятного инцидента, случившегося в маршрутном такси 389 (Гостомель – Киев). У водителя на весь салон раздавалась "разухабистая" русская попса. По моей просьбе выключить музыку, водитель эмоционально начал доказывать, что это его частная территория, а если у меня проблемы – то я могу пересесть или выйти и искать другую маршрутку,

– сообщила Позняк.

По словам женщины после этого водитель:

ориентировочно 5 минут стоял на остановке, рассказывая всем, какое у него было утром хорошее настроение и как такие, как я, ему его испортили "своей агрессией";

когда другой пассажир попросил его ехать дальше, потому что в маршрутке жарко, а у него жена там беременна, то "очередная судьба хамства вылилась на его голову";

впоследствии набросился на Наталью Позняк и начал вырывать телефон из рук. Это произошло после того, как женщина получила телефон, чтобы записать все на камеру.

Наталья Позняк объяснила, что никто в маршрутке не понял, что случилось, а женщине предложили "пересесть и не раздражать водителя, потому что ему еще день людей возить".

Водителя же успокаивали, чтобы "не обращал на нее внимания". Впоследствии водитель, по словам Позняк, полпути ехал, споря, а не глядя на дорогу.

Наталья Позняк объяснила, что телефоны, написанные в салоне, не отвечают. Более того, на сайте Ирпенского АТП 13250, которое обслуживает эти маршруты, куча подобных жалоб.

Женщина завершила мыслью, что нужно что-то с этим делать и написала, что водителя зовут Дима.

Запрет русской музыки: кратко

19 июня Верховная Рада проголосовала за закон о запрете русской музыки в общественных местах и в СМИ.

В законе говорится, что на период до освобождения всех оккупированных украинских территорий и прекращения агрессии со стороны россии запретить на территории Украины воспроизведение музыки в исполнении граждан и резидентов государства-агрессора на радио, телевидении, в развлекательных заведениях, общественном транспорте (в коммунальных и частных перевозчиках ), в учебных заведениях, учреждениях культуры и отдыха, гостиничного и ресторанного бизнеса, кинотеатрах, общественном пространстве и т.д.

Такое решение поддержали и известные украинские люди. В частности, Арсен Мирзоян, MamaRika, лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец, лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин и многие другие.

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