Відповідний інцидент, за даними користувачки мережі Наталки Позняк, трапився 26 липня. Варто пригадати, що ще 19 червня Верховна Рада заборонила російську музику в громадських місцях та медіа.

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Водій на всю маршрутку слухав попсу

Щойно стала свідком (і учасником) неприємного інциденту, що трапився в маршрутному таксі 389 (Гостомель – Київ). У водія на весь салон лунала "разухабістая" російська попса. На моє прохання вимкнути музику, водій емоційно почав доказувати, що це його приватна територія, а якщо у мене проблеми – то я можу пересісти або вийти і шукати іншу маршрутку,

– повідомила Позняк.

За словами жінки після цього водій:

орієнтовно 5 хвилин стояв на зупинці, розповідаючи усім, який у нього був зранку гарний настрій і як такі, як я, йому його зіпсували "своєю агресією";

коли інший пасажир попросив його їхати далі, бо в маршрутці спекотно, а в нього дружина вагітна, то чергова доля хамства "вилилася на його голову";

згодом накинувся на Наталку Позняк та почав виривати телефон з рук. Це трапилось після того, як жінка дістала телефон, щоб записати все на камеру.

Наталка Позняк пояснила, що ніхто в маршрутці не зрозумів, що трапилось, а жінці запропонували "пересісти і не дратувати водія, бо йому ж іще день людей возити".

Натомість водія заспокоювали, щоб "не звертав на неї уваги". Згодом водій, за словами Позняк, пів дороги їхав, сперечаючись, а не дивлячись на дорогу.

Наталка Позняк пояснила, що телефони, які написані в салоні, не відповідають. Ба більше, на сайті Ірпінського АТП 13250, яка обслуговує ці маршрути, купа подібних скарг.

Жінка завершила думкою, що треба щось із цим робити та написала, що водія звуть Діма.

Заборона російської музики: коротко

19 червня Верховна Рада проголосувала за закон про заборону російської музики в громадських місцях і в медіа.

У законі мовиться, що на період до звільнення всіх окупованих українських територій та припинення агресії з боку росії заборонити на території України відтворення музики у виконанні громадян і резидентів держави-агресора на радіо, телебаченні, в розважальних закладах, громадському транспорті (у комунальних та приватних перевізників), в закладах освіти, закладах культури та відпочинку, готельного та ресторанного бізнесу, кінотеатрах, громадському просторі тощо.

Таке рішення підтримали й українські відомі люди. Зокрема, Арсен Мірзоян, MamaRika, лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець, лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин та багато інших.

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