Як з'ясували патрульні, які оперативно прибули на місце події, водій врізався в електроопору, через що автомобіль зазнав суттєвих пошкоджень. У той час він разом з друзями без успіху намагався деблокувати машину від поваленого стовпа.

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До п'яного водія приїхав батько напідпитку

Порушником правил дорожнього руху виявився неповнолітній юнак. 17-річний дубенчанин, який не впорався з керуванням, мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Порушником виявився 17-річний дубенчанин, який ніколи не отримував посвідчення водія і до того ж мав явні ознаки алкогольного сп’яніння,

– повідомили правоохоронці.

Тож перед тим, як провести огляд на стан сп’яніння, патрульні на місце ДТП викликали батька неповнолітнього. Уже в його присутності огляд показав, що в крові хлопця було 1,48 проміле при допустимій нормі 0,2 проміле.

Однак й на цьому історія з горе-водієм не завершилася. Адже й батько правопорушника мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Однак 57-річного чоловіка це не зупинило, і він, прямуючи до правоохоронців, сів за кермо автомобіля.

Відтак й батька юнака зупинили патрульні. Від проходження огляду він відмовився.

Протоколи склали на обох

Відтак в результаті ранкової автопригоди патрульні склали одразу чотири адміністративні матеріали, три з яких – на неповнолітнього водія. Протоколи юнака були складені за трьома статтями Кодексу про адміністративні правопорушення:

керування транспортним засобом у стані сп’яніння(частина 1 статті 130),

керування транспортним засобом особою, яка не має права керування (частина 2 статті 126),

порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів (стаття 124).

Натомість на його батька, 57-річного дубенчанина, склали протокол за керування транспортним засобом у стані сп’яніння (частина 1 статті 130).