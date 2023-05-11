Деталі розповіли у поліції Львівської області: ДТП сталась 10 травня о 19:40 на трасі "Київ-Чоп". Зіткнулись Volkswagen Touran та вантажівка Renault.

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Деталі аварії

За кермом легкового авто перебувала 42-річна жінка, пасажирами були її діти – 6-річна та 4-річна доньки і 15-річний підліток. Мати та доньки загинули на місці аварії.

Вантажівкою кермував 45-річний чоловік, житель Запоріжжя.



Троє людей загинули на місці / Фото Поліції Львівської області

Водій вантажівки та син водійки легковика – вижили

15-річний підліток та водій Renault отримали травми, їх госпіталізували. На місці ДТП працювали слідчі.



Водій вантажівки вижив /Фото Поліції Львівської області

Що відомо про причини аварії

Слідчі встановлюють обставини аварії. Наразі про причини трагедії даних не було оголошено.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України,

– повідомили у поліції.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.



Поліція розслідує причини аварії / Фото Поліції Львівської області

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