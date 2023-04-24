Моторошна ДТП трапилась ввечері 23 квітня. Після того, як поліцейські зупинили водія автівки, він розпочав рух та здійснив наїзд на правоохоронця.

Дивіться також У Дніпрі автівка збила військового, який роздавав повістки, – ЗМІ

Травмував поліцейського на блокпосту та втік

23 квітня близько 21:30З при в'їзді на Південний міст зупинили автомобіль Daewoo Lanos, водій якого намагався проїхати шляхопроводом. Поліцейський повідомив водієві, що наразі проїзд цивільних автівок через Південний міст заборонений. При цьому він вказав шлях, як можна здійснити об'їзд.

Проте водій, ігноруючи вимоги правоохоронців, почав рух, в результаті чого протягнув по проїзній частині дороги інспектора поліції, який намагався його зупинити. Після цього він просто втік з місця події. Внаслідок наїзду поліцейський отримав тілесні ушкодження.

Водієві вже повідомили про підозру

Горе-водія вже затримали. За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва йому повідомили про підозру за фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень при виконанні цим працівником службових обов'язків (частина 2 статті 345 КК України).

Наразі підозрюваному обирають запобіжний захід. Триває досудове розслідування.