7 березня на вулиці Мукачівській Hyundai збив 25-річного чоловіка. Інцидент трапився близько 20:40. Цю інформацію підтвердили журналістам 24 Каналу у пресслужбі ГУ НП у Дніпропетровській області.

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Поліція встановлює особу водія

У поліції повідомили, що триває слідство. Наразі правоохоронці встановлюють особу водія, який втік з місця події.

Речниця Дніпровського відділку поліції Аліна Стадник уточнила, що внаслідок аварії постраждав чоловік 1998 року народження. Попередньо, він зазнав легких тілесних ушкоджень.

Постраждалим може бути військовослужбовець

"Інформатор" повідомляє, що, за їхніми джерелами, потерпілий – це нібито військовослужбовець, який роздавав повістки. Проте у виданні зазначили, що ця інформація непідтверджена. У поліції 24 Каналу також не підтвердили цю інформацію, зазначивши, що слідство триває.

За інформацією ЗМІ, потерпілий отримав черепно-мозкову травму, політравму та забій м’яких тканин голови.

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