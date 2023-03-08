7 марта на улице Мукачевской Hyundai сбил 25-летнего мужчину. Инцидент произошел около 20:40. Эту информацию подтвердили журналистам в пресс-службе ГУ ЧП в Днепропетровской области 24 Каналу.
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Полиция устанавливает личность водителя
В полиции сообщили, что идет следствие. В настоящее время правоохранители устанавливают личность водителя, скрывшегося с места происшествия.
Представитель Днепровского отделения полиции Алина Стадник уточнила, что в результате аварии пострадал мужчина 1998 года рождения. Предварительно, он получил легкие телесные повреждения.
Пострадавшим может быть военнослужащий
"Информатор" сообщает, что по информации из их источников пострадавший – это якобы военнослужащий, который раздавал повестки. Однако в издании отметили, что эта информация неподтверждённая. В полиции 24 Каналу также не подтвердили эту информацию, отметив, что следствие продолжается.
По информации СМИ, пострадавший получил черепно-мозговую травму, политравму и ушиб мягких тканей головы.
Под Одессой автомобиль с сотрудниками полиции влетел в забор
- 4 марта в Белгороде-Днестровском произошла авария с участием сотрудников полиции. Их легковой автомобиль "Hyundai" влетел в забор.
- Авария произошла при участии сотрудницы полиции, которая возвращалась с банкета в честь получения очередного звания. Однако именно она ли была за рулем автомобиля, или ее подчиненный пока неизвестно.
- В Нацполиции было назначено служебное расследование, которое должно установить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и его участников.