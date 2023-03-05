По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель не справился с управлением.
К теме На трассе Киев – Одесса рейсовый автобус слетел с дороги: кадры с места происшествия
Авария произошла после банкета
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесщины, авария произошла при участии сотрудницы полиции, которая возвращалась с банкета в честь получения очередного звания. Однако именно она ли была за рулем автомобиля, или ее подчиненный – пока неизвестно.
На место аварии сразу выехали и работали там работники:
- главной инспекции ГУНП в Одесской области,
- Одесское управление внутренней безопасности Департамент внутренней безопасности Нацполиции.
Само транспортное средство правоохранители переместили на арестплощадку.
Что угрожает водителю
В Нацполиции назначили служебное расследование, которое должно установить все обстоятельства ДТП, а также его участников.
К виновным будут приняты меры дисциплинарного воздействия,
– подчеркнули в Нацполиции Одесщины.
Последние ДТП в Украине
- Ночью 3 марта в Оболонском районе Киева BMW влетело в трактор коммунальщиков. К сожалению, не обошлось без пострадавших и жертв. Так, водителя авто удалось деблокировать и передать медикам для дальнейшей госпитализации, а вот пассажиру повезло гораздо меньше.
- Также в Киеве на Оболонском проспекте накануне этой аварии в ДТП попали сразу несколько автомобилей. Там столкнулись три машины, одна из которых вылетела на пешеходную зону. Водителя изуродованного Audi пришлось доставать, вырезая кузов.
- Масштабное ДТП с пострадавшими недавно произошло во Львовской области вблизи села Подборцы. 26 февраля там столкнулись 2 грузовика и легковушка, в результате чего были пострадавшие.