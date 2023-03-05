По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель не справился с управлением.

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Авария произошла после банкета

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесщины, авария произошла при участии сотрудницы полиции, которая возвращалась с банкета в честь получения очередного звания. Однако именно она ли была за рулем автомобиля, или ее подчиненный – пока неизвестно.

На место аварии сразу выехали и работали там работники:

главной инспекции ГУНП в Одесской области,

Одесское управление внутренней безопасности Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Само транспортное средство правоохранители переместили на арестплощадку.

Что угрожает водителю

В Нацполиции назначили служебное расследование, которое должно установить все обстоятельства ДТП, а также его участников.

К виновным будут приняты меры дисциплинарного воздействия,

– подчеркнули в Нацполиции Одесщины.

Обратите внимание! Пока нет информации о возможных пострадавших и о том, кто таки был за рулем. 24 Канал ожидает комментарий Нацполиции и оперативно сообщит о подробностях.

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