На месте происшествия работали правоохранители. К счастью, авария прошла без пострадавших.

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Автобус слетел с дороги

На улице Одесской в городе Жашков 3 марта произошло дорожно-транспортное происшествие – рейсовый автобус Yutong съехал в кювет. 67-летний водитель не справился с управлением.

К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Водитель находился в трезвом состоянии,

– сообщили в полиции.

На месте аварии работали инспекторы группы реагирования патрульной полиции Уманского районного управления. Они составили на водителя админпротокол за "нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества".

Такое административное нарушение влечет наложение штрафа в размере двадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 850 гривен.

Смотрите фото с места аварии / Фото полиции Черкасской области

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