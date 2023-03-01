Об этом сообщили местные телеграммы-каналы. Известно, что авария произошла на переезде по улице Привокзальной, передает 24 Канал.

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Движение транспорта ограничено

В городском совете сообщают, что движение со стороны вокзала для автомобилей и других поездов будет ограничено до утра.

Водителей призывают выбирать альтернативные пути движения. Добавим, что пока неизвестно, пострадал ли кто-то в результате аварии.

В Борисполе поезд сошел с рельсов / Фото Борисполь INFO

В Греции столкнулись поезда: что известно

Поздно вечером 28 февраля вблизи города Лариса, что в Греции произошло смертельное ДТП. Известно, что с рельсов сошли несколько вагонов, по меньшей мере, 3 из них вспыхнули после аварии.

Заметим, что пассажирский поезд двигался из Афин в Салоники. А вот грузовой – из Салоник в Ларису. Столкнулись они в центральной Греции, рассказал губернатор региона Фессалия Костас Агорастос.

Он отметил, что лобовое столкновение было очень сильным. Два вагона пассажирского поезда были "почти полностью разрушены". По словам Агорастоса, около 250 пассажиров удалось эвакуировать в Салоники автобусами.

По состоянию на вечер 1 марта известно, что в результате аварии погибли 40 человек. При этом главный коронер общей больницы Ларисы Рубини Леонтари сказала, что 35 тел "в настоящее время находятся в морге, а передача других тел продолжается". Некоторые тела, по ее словам, сгорели до неузнаваемости, и большинство из них были молодыми людьми.

Украинские дипломаты взаимодействуют с властями Греции. Сейчас проходят проверки, были ли среди пострадавших в результате жуткого столкновения поездов украинцы.

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