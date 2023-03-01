Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Відомо, що аварія трапилась на переїзді на вулиці Привокзальній, передає 24 Канал.

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Рух транспорту обмежений

У міській раді повідомляють, що рух зі сторони вокзалу для автомобілів та інших поїздів буде обмежений до ранку.

Водіїв закликають обирати альтернативні шляхи руху. Додамо, що наразі невідомо, чи хтось постраждав внаслідок аварії.

У Борисполі потяг зійшов з рейок / Фото Бориспіль INFO

У Греції зіткнулись потяги: що відомо

Пізно ввечері 28 лютого поблизу міста Лариса, що у Греції сталася смертельна ДТП. Відомо, що з рейок зійшли кілька вагонів, щонайменше 3 з них спалахнули після аварії.

Зауважимо, що пасажирський потяг рухався з Афін до Салонік. А от вантажний – з Салонік до Лариси. Зіткнулися вони у центральній Греції, розповів губернатор регіону Фессалія Костас Агорастос.

Він зазначив, що лобове зіткнення було надзвичайно сильним. Два вагони пасажирського поїзда були "майже повністю зруйновані". За словами Агорастоса, близько 250 пасажирів вдалося евакуювати до Салонік автобусами.

Станом на вечір 1 березня відомо, що внаслідок аварії загинули 40 осіб. При цьому головний коронер загальної лікарні Лариси Рубіні Леонтарі сказала, що 35 тіл "наразі знаходяться в морзі, а передача інших тіл триває". Деякі тіла, за її словами, згоріли до невпізнання, і більшість з них були молодими людьми.

Українські дипломати взаємодіють з владою Греції. Наразі відбуваються перевірки, чи були серед потерпілих, внаслідок моторошного зіткнення поїздів, українці.

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