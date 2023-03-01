Наразі достеменно невідомо, чи є серед потерпілих громадяни України. Речник МЗС прокоментував ситуацію та розповів, куди звертатися нашим землякам у разі необхідності.

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МЗС співпрацює з владою Греції

За словами Олега Ніколенка, українські дипломати взаємодіють з владою Греції. Наразі відбуваються перевірки, чи були серед потерпілих, внаслідок моторошного зіткнення поїздів, українці.

Також речник МЗС України залишив номер "гарячої лінії" посольства нашої держави в Афінах: +30 6932 765 606. Туди можна зателефонувати, якщо необхідно отримати допомогу.

Що відомо про зіткнення потягів

За наявною інформацією, сталася аварія пізно ввечері 28 лютого поблизу міста Лариса, що у Греції. Відомо, що з рейок зійшли кілька вагонів. Щонайменше 3 з них спалахнули після аварії.

Зауважимо, що пасажирський потяг рухався з Афін до Салонік. А от вантажний – з Салонік до Лариси. Зіткнулися вони у центральній Греції, розповів губернатор регіону Фессалія Костас Агорастос.

Він зазначив, що лобове зіткнення було надзвичайно сильним. Два вагони пасажирського поїзда були "майже повністю зруйновані". За словами Агорастоса, близько 250 пасажирів вдалося евакуювати до Салонік автобусами.

Згодом представник пожежної служби Вассіліс Ватракояніс під час брифінгу розповів, що "наразі знайдено 32 загиблих і 85 поранених". 25 постраждалих перебувають у важкому стані. Загалом госпіталізували 53 пасажирів, а решту відпустили на амбулаторне лікування додому.

Що кажуть очевидці

28-річний пасажир потягу Стергіос Міненіс розповів журналістам, що йому довелося пережити під час зіткнення. За словами чоловіка, він вистрибнув у безпечне місце з-під уламків після того, як сталася моторошна аварія.

Ми почули великий вибух, це було 10 кошмарних секунд. Ми переверталися у вагоні, поки не впали на бік... Потім була паніка, пожежа, вогонь зайнявся миттєво. Коли ми переверталися, нас обпікало, вогонь був праворуч і ліворуч,

– розказав він.

Інші люди, яким вдалося вижити під час аварії, розповідали, що вагон охопила страшенна паніка. Усі навколо кричали. За словами іншого хлопця, зіткнення нагадало йому землетрус.