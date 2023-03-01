Зауважимо, що ця аварія сталася у місті Салоніках ввечері 28 лютого та станом на 08:00, 1 березня було відомо, про 32 загиблих та 85 поранених. Люди, які були в одному з потягів та які не постраждали, стверджують, що вони наче прожили нічне жахіття.

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"Це було схоже на землетрус"

Слід сказати, що цей пасажирський потяг прямував з Афін до Салонік, а вантажний – із Салонік до Лариси. Так вони й зіткнулись.

Згодом Стергіос Міненіс – 28-річний пасажир потягу – розповів журналістам про те, що йому довелось пережити. Власне, він вистрибнув у безпечне місце з-під уламків після того, як сталася аварія.

Ми почули великий вибух, це було 10 кошмарних секунд. Ми переверталися у вагоні, поки не впали на бік... Потім була паніка, пожежа, вогонь зайнявся миттєво. Коли ми переверталися, нас обпікало, вогонь був праворуч і ліворуч,

– розказав він.

Також інші люди, яким вдалось вижити, говорили, що у вагоні була страшенна паніка – люди кричали. Один молодий хлопець поділився, що "це було схоже на землетрус".

Зверніть увагу! Цю ситуацію коментував також Губернатор регіону Фессалія Константінос Агорастос. Він зазначив, що перші чотири вагони пасажирського поїзда зійшли з рейок внаслідок аварії, а перші два вагони, які миттєво зайнялися, – "майже повністю знищені".

ДТП на залізниці у Польщі

До цієї теми згадаємо, що не так давно, у ніч проти 25 лютого, на території Польщі українець у нетверезому стані влаштував ДТП. Власне, він заїхав машиною на колію, а потяг її збив.

Ця аварія трапилася в населеному пункті Ожаруві-Мазовецькому. Сам чоловік не постраждав, адже вибіг з автівки перед тим, як в неї в'їхав потяг.