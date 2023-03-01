Заметим, что эта авария произошла в городе Салониках вечером 28 февраля и по состоянию на 08:00, 1 марта было известно о 32 погибших и 85 раненых. Люди, которые были в одном из поездов и не пострадали, утверждают, что они прожили ночной ужас.

Смотрите также В оккупированных Саках и Евпатории сообщают о мощном "хлопке": показываем на карте

"Это походило на землетрясение"

Следует сказать, что этот пассажирский поезд направлялся из Афин в Салоник, а грузовой – из Салоник в Ларису. Так они столкнулись.

Впоследствии Стергиос Миненис – 28-летний пассажир поезда – рассказал журналистам о том, что ему пришлось пережить. Собственно, он выпрыгнул в безопасное место из-под обломков после того, как произошла авария.

Мы услышали большой взрыв, это было 10 кошмарных секунд. Мы переворачивались в вагоне, пока не упали на бок... Потом была паника, пожар, огонь загорелся мгновенно. Когда мы переворачивались, нас обжигало, огонь был с правой и левой стороны,

– рассказал он.

Также другие люди, которым удалось выжить, говорили, что в вагоне была страшная паника – люди кричали. Один молодой парень поделился, что "это походило на землетрясение".

Обратите внимание! Эту ситуацию также комментировал Губернатор региона Фессалия Константинос Агорастос. Он отметил, что первые четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в результате аварии, а первые два вагона, которые мгновенно загорелись, – "почти полностью уничтожены".

ДТП на железной дороге в Польше

К этой теме вспомним, что не так давно, в ночь на 25 февраля, на территории Польши украинец в нетрезвом состоянии устроил ДТП. Собственно, он заехал машиной на колею, а поезд ее сбил.

Эта авария произошла в населенном пункте Ожаруви-Мазовецком. Сам мужчина не пострадал, ведь выбежал из машины перед тем, как в нее въехал поезд.