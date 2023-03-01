Ночью жители Евпатории очнулись от взрывов. У людей задрожали окна, а в некоторых районах исчезла вода. Об этом сообщает 24 Канал.

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Подробности крымского "хлопка"

Сначала информация о первых взрывах в Крыму появилась около часа ночи 1 марта. Тогда о "хлопке" сообщили в районе села Межводное.

Впоследствии, примерно в 01:25, раздался взрыв в Евпатории. Через полчаса в городе раздался еще один взрыв.

В городе достаточно "тревожно". Местные жители проснулись от громкого "хлопка" и не понимают, что происходит. На проспекте Победы в городе пропала вода. У многих людей от взрывов тряслись дома.

Также о сильных взрывах сообщили жители города Саки. Заметим, что Саки недалеко от Евпатории – примерно в 18 километрах. Поэтому непонятно, люди слышали одну серию взрывов или разную.

Обратите внимание: один из местных пророссийских пабликов запостил информацию о непонятных взрывах в Крыму и устроил перекличку – люди делились тем, что слышали и видели. Однако впоследствии сообщение вместе с чатом было удалено. Очевидно, эта правда России оказалась невыгодна.

И атаки не нужно: временно оккупированному Крыму случились аварии на водопроводе