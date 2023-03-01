Ночью жители Евпатории очнулись от взрывов. У людей задрожали окна, а в некоторых районах исчезла вода. Об этом сообщает 24 Канал.
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Подробности крымского "хлопка"
Сначала информация о первых взрывах в Крыму появилась около часа ночи 1 марта. Тогда о "хлопке" сообщили в районе села Межводное.
Впоследствии, примерно в 01:25, раздался взрыв в Евпатории. Через полчаса в городе раздался еще один взрыв.
В городе достаточно "тревожно". Местные жители проснулись от громкого "хлопка" и не понимают, что происходит. На проспекте Победы в городе пропала вода. У многих людей от взрывов тряслись дома.
Также о сильных взрывах сообщили жители города Саки. Заметим, что Саки недалеко от Евпатории – примерно в 18 километрах. Поэтому непонятно, люди слышали одну серию взрывов или разную.
И атаки не нужно: временно оккупированному Крыму случились аварии на водопроводе
- 28 февраля во временно оккупированном Крыму случились несколько аварий на водопроводе. Сначала без воды осталось более 120 тысяч жителей Евпатории.
- Впоследствии водоснабжение осталось и в городе Красноперекопске. Кроме этого, воды нет в селах Совхозное, Таврическое, Пятихатка, Почетное. Восстановление нормальной подачи воды ожидается утром.
- Между тем, когда исправят ситуацию в Евпатории – неизвестно. Оккупационные власти города уже опубликовали расписание водовозок на 1 марта.
- Заметим, что это просто аварии – без каких-либо атак, дронов и диверсий.