Журналист попал в Крым из России

И в тексте своей статьи, и в видео журналист осветил, что попал на территорию аннексированного полуострова с территории страны-оккупанта, через Крымский мост.

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NBC News приехал в Крым поездом из Москвы через Керченский мост, взорванный прошлой осенью, что стало стратегическим и символическим ударом по Путину. Сейчас он полностью восстановлен, но, вероятно, снова станет мишенью, если бы бой дошел до этого полуострова,

– заявили в статье.

В своей статье журналист описал жизнь на временно оккупированном полуострове, в частности, в Севастополе, осветив распространение российской военной культуры. Так, он сообщил о наличии военных баннеров на улицах и о магазинах российской армии с игрушками в виде оружия для детей.

Также он осветил мнения некоторых людей, заявив, что большинство его собеседников в Крыму называют полуостров территорией России и отрицают запугивание. Более того, эти собеседники якобы готовы сами надеть форму и "встать на защиту" своей земли.

В NBC News вспомнили и о подавлении свободы слова на полуострове, однако вместе с тем заявили, что и до аннексии население Крыма было "более промосковским, чем на остальной территории Украины".

И после освещения таких пророссийских настроений в NBC News лишь небольшим абзацем вспомнили о недавнем обвинении ООН России во внесудебных убийствах, похищениях, политически мотивированных преследованиях, дискриминации и насилии в Крыму, целями которых на протяжении многих лет были крымские татары.

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Ни о многочисленных случаях репрессий на протяжении многих лет, ни о депортациях, ни о заселении полуострова россиянами во "Взгляде из Крыма" речь не идет, что явно сильно искажает материал. А также в условиях режима, подавляющего свободу слова, показания людей на полуострове в NBC News освещают как общественное мнение.

В МИД Украины отреагировали на нарушение законодательства

Представитель МИД Олег Николенко в комментарии 24 Каналу подчеркнул, что посещение временно оккупированного Крыма с территории России является нарушением законодательства Украины.

Для нарушителей предусмотрена правовая ответственность. В частности, иностранцам за такие действия также предусмотрен запрет на въезд в Украину,

– подчеркнул он.

Теперь, по словам спикера, компетентные органы Украины устанавливают обстоятельства правонарушения. По итогам проверки будет принято решение о дальнейших шагах.