Сегодня демонстрировать откровенную проукраинскую позицию и критиковать действующую российскую власть там становится все опаснее. Об этом 24 канала сказал крымский активист и военный ВСУ Василий Самойлов.
Достойно внимания Паника в Крыму растет, россияне ежедневно покидают полуостров и минуют пляжи, – военный
Аресты за песни на украинском
Наверное, отмечает Самойлов, в Крыму уже нет населенного пункта, где не было арестов людей за то, что они просто слушали украинские песни в общественном месте.
"В лучшем для человека случае – штраф 30 тысяч рублей. К сожалению, случаев, когда человека задержали, открыли уголовное производство и закрыли в СИЗО – с каждой неделей становится все больше", – констатирует военный.
Выезжать все сложнее
По словам Самойлова, возможности уехать из Крыма есть, однако их становится все меньше. По состоянию на сегодняшний день относительно безопасный путь – через территорию России.
"Большинство моих знакомых выехало через Россию в Латвию. Там российские пограничники из ФСБ в ярости, потому что это стал довольно распространенный маршрут. Сейчас самые безопасные варианты – через территорию России в Грузию или Казахстан, и дальше уже в другие страны", – рассказал крымский активист.
Деоккупация Крыма неизбежна
Самойлов отмечает: в Крыму очень сильно чувствуется, что ВСУ уже близко. Даже официальная российская пропаганда начинает прямо говорить о своих потерях. К примеру, недавно в пгт Советское сгорела казарма с "чмобиками", и пропагандисты признали, что там есть погибшие.
"Атмосфера в Крыму становится все более напряженной. Однако хорошо, что у людей с проукраинской позицией появилась надежда на то, что деоккупация близка", – утверждает военнослужащий ВСУ.
Кроме этого, добавляет он, многие люди, якобы нейтральные, но больше склонявшиеся к пророссийской позиции, сейчас начинают активно переобуваться. Они понимают, что возвращение Крыма под юрисдикцию Украины – это только вопрос времени.
Освобождение Крыма: последние новости
- Крым обязательно вернется под контроль Украины, и окопы россиянам точно не помогут. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, мы ни у кого не будем спрашивать разрешения по освобождению своих территорий. Он акцентирует, что полуостров будет возвращен таким образом, который выберет наше военно-политическое руководство.
- Временно оккупированный полуостров является ключом к разрешению военного конфликта с Россией. Как отмечает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, чтобы освободить Крым, нам нужно кое-что продвинуться вглубь фронта. Так, украинским защитникам следует преодолеть расстояние в 84 километра до Мелитополя.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что операция по деоккупации Крыма еще не началась. При этом глава государства заверил, что начало операции точно не останется незамеченным.