Сьогодні демонструвати відверту проукраїнську позицію та критикувати чинну російську владу там стає дедалі небезпечніше. Про це 24 каналу сказав кримський активіст та військовий ЗСУ Василь Самойлов.

Варте уваги Паніка в Криму зростає, росіяни щодня покидають півострів та мінують пляжі, – військовий

Арешти за пісні українською

Мабуть, зауважує Самойлов, у Криму вже немає населеного пункту, де не було арештів людей за те, що вони просто слухали українські пісні в громадському місці.

"В найкращому для людини випадку – штраф 30 тисяч рублів. На жаль, випадків, коли людину затримали, відкрили кримінальне провадження та закрили у СІЗО – з кожним тижнем стає все більше", – констатує військовий.

Виїжджати дедалі складніше

За словами Самойлова, можливості виїхати з Криму є, однак їх стає все менше. Станом на сьогодні відносно безпечний шлях – через територію Росії.

"Більшість моїх знайомих виїхало через Росію до Латвії. Там російські прикордонники з ФСБ почали дуже сильно лютувати, тому що це став досить поширений маршрут. Зараз найбезпечніші варіанти – через територію Росії до Грузії або Казахстану, і далі вже в інші країни", – розповів кримський активіст.

Деокупація Криму неминуча

Самойлов наголошує: у Криму дуже сильно відчувається, що ЗСУ вже близько. Навіть офіційна російська пропаганда починає прямо казати про свої втрати. До прикладу, нещодавно у смт Совєтське згоріла казарма з "чмобіками", і пропагандисти визнали, що там є загиблі.

"Атмосфера в Криму стає дедалі більш напруженою. Проте добре, що у людей з проукраїнською позицією з'явилася надія на те, що деокупація близько", – стверджує військовослужбовець ЗСУ.

Крім цього, додає він, чимало людей, які начебто були нейтральними, але більше схилялися до проросійської позиції, зараз починають активно перевзуватися. Вони розуміють, що повернення Криму під юрисдикцію України – це лише питання часу.

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