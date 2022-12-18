Президент Володимир Зеленський повідомив, що операція щодо деокупації Криму ще не розпочалася. При цьому глава держави запевнив, що початок операції точно не залишиться непоміченим.

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Відвоювання Криму почалось в головах людей, – Зеленський

Зеленський підкреслив, що відвоювання Криму почалось в головах людей. За його словами, ніхто просто так Крим не віддасть.

Сама операція ще не почалась. Коли вона почнеться, ви це точно почуєте. Я вважаю, що відвоювання Криму почалось в головах людей і це дуже важливо. В нашому внутрішньому бажанні, в єдності відношення до цього. Не просто на словах Крим це Україна. Треба бути готовими і йти. Ніхто просто так Крим не віддасть,

– сказав президент.

Зеленський наголосив, що відвоювання завжди починається із суспільства. "Я вважаю, що початок є", – додав він.

Відповідаючи на питання, чи матиме змогу президент провести свою відпустку в Криму влітку 2023 року, Зеленський сказав: "Влітку непоганий варіант, там гарна погода".

Зазначимо, що раніше президент казав, що після перемоги України у війні хоче відпочити на морі та випити пива.

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