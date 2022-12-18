Президент Володимир Зеленський повідомив, що операція щодо деокупації Криму ще не розпочалася. При цьому глава держави запевнив, що початок операції точно не залишиться непоміченим.
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Відвоювання Криму почалось в головах людей, – Зеленський
Зеленський підкреслив, що відвоювання Криму почалось в головах людей. За його словами, ніхто просто так Крим не віддасть.
Сама операція ще не почалась. Коли вона почнеться, ви це точно почуєте. Я вважаю, що відвоювання Криму почалось в головах людей і це дуже важливо. В нашому внутрішньому бажанні, в єдності відношення до цього. Не просто на словах Крим це Україна. Треба бути готовими і йти. Ніхто просто так Крим не віддасть,
– сказав президент.
Зеленський наголосив, що відвоювання завжди починається із суспільства. "Я вважаю, що початок є", – додав він.
Відповідаючи на питання, чи матиме змогу президент провести свою відпустку в Криму влітку 2023 року, Зеленський сказав: "Влітку непоганий варіант, там гарна погода".
Зазначимо, що раніше президент казав, що після перемоги України у війні хоче відпочити на морі та випити пива.
Як Україна може звільнити Крим
- На Заході донедавна було побоювання, що спроби України повернути Крим можуть підштовхнути Росію до застосування ядерної зброї. Та погрози Кремль залишилися тільки словами після того, як в Криму почали систематично лунати "бавовни", а Кримський міст виявився частково зруйнованим.
- Коли західні партнери зрозуміли, що Росія програє війну, то погодилися, що Україна може повернути Крим військовим шляхом. Наприклад, США заявили, що українські сили вирішують, як проводити операції всередині своєї країни.
- У США вважають, що військовий наступ України на Крим неминучий. Помітно змінилася риторика й Німеччини, де також вважають, що Україна має право відвоювати свою територію.
- Володимир Зеленський виступає за повернення Криму військовим шляхом. При цьому він готовий розглянути пропозиції щодо звільнення Криму іншим шляхом, якщо такі будуть.
- Про підтримку України заявляв глава Міноборони Олексій Резніков. За його словами, союзники Києва по формату "Рамштайн" підтримують повну деокупацію України, включно з Кримом і Донбасом.
- Разом з тим, на Заході існує побоювання, що повернення Криму може мати великі втрати для України через складну місцевість і рух опору.