Президент Владимир Зеленский сообщил, что операция по деоккупации Крыма еще не началась. При этом глава государства заверил, что начало операции точно не останется незамеченным.

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Отвоевание Крыма началось в головах людей, – Зеленский

Зеленский подчеркнул, что отвоевание Крыма началось у головах людей. По его словам, никто просто так Крым не отдаст.

Сама операция еще не началась. Когда она начнется, вы это услышите. Я считаю, что отвоевание Крыма началось у головах людей и это очень важно. В нашем внутреннем желании, в единстве к этому. Не просто на словах Крым это Украина. Надо быть готовым и идти. Никто просто так Крым не отдаст,

– сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что отвоевание всегда начинается с общества. "Я считаю, что начало есть", – добавил он.

Отвечая на вопрос, сможет ли президент провести свой отпуск в Крыму летом 2023 года, Зеленский сказал: "Летом неплохой вариант, там хорошая погода".

Напомним, что ранее президент говорил, что после победы Украины в войне хочет отдохнуть на море и выпить пива.

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