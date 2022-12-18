Президент Владимир Зеленский сообщил, что операция по деоккупации Крыма еще не началась. При этом глава государства заверил, что начало операции точно не останется незамеченным.
Кстати говоря Убегают, как крысы: после "хлопка" на Крымском мосту образовались очереди
Отвоевание Крыма началось в головах людей, – Зеленский
Зеленский подчеркнул, что отвоевание Крыма началось у головах людей. По его словам, никто просто так Крым не отдаст.
Сама операция еще не началась. Когда она начнется, вы это услышите. Я считаю, что отвоевание Крыма началось у головах людей и это очень важно. В нашем внутреннем желании, в единстве к этому. Не просто на словах Крым это Украина. Надо быть готовым и идти. Никто просто так Крым не отдаст,
– сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что отвоевание всегда начинается с общества. "Я считаю, что начало есть", – добавил он.
Отвечая на вопрос, сможет ли президент провести свой отпуск в Крыму летом 2023 года, Зеленский сказал: "Летом неплохой вариант, там хорошая погода".
Напомним, что ранее президент говорил, что после победы Украины в войне хочет отдохнуть на море и выпить пива.
Как Украина может освободить Крым
- На Западе до недавнего времени было опасение, что попытки Украины вернуть Крым могут подтолкнуть Россию к применению ядерного оружия. Но угрозы Кремль остались только словами после того, как в Крыму начали систематически раздаваться "хлопки", а Крымский мост оказался частично разрушенным.
- Когда западные партнеры поняли, что Россия проигрывает войну, то согласились, что Украина может вернуть Крым военным путем. К примеру, США заявили, что украинские силы решают, как проводить операции внутри своей страны.
- В США считают, что военное наступление Украины на Крым неизбежно. Заметно изменилась риторика и Германии, где считают, что Украина имеет право отвоевать свою территорию.
- Владимир Зеленский выступает за возвращение Крыма военным путём. При этом он готов рассмотреть предложения по освобождению Крыма другим путем, если таковые будут.
- О поддержке Украины заявлял глава Минобороны Алексей Резников. По его словам, союзники Киева по формату "Рамштайн" поддерживают полную деоккупацию Украины, включая Крым и Донбасс.
- Вместе с тем, на Западе существует опасение, что возвращение Крыма может иметь большие потери для Украины из-за сложной местности и движения сопротивления.