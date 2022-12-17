В частности, взрывы прогремели во временно оккупированном Симферополе ночью 17 декабря. 24 канал.

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Россияне бегут из Крыма

Пропагандистские каналы сообщили о якобы "диверсии", в результате которой могли быть повреждены бензовозы и военная техника врага. Однако эта информация еще нуждается в подтверждениях.

Далее в телеграмм-каналах появилась информация о взрывах в Бахчисарае. Однако никакой другой информации, кроме как самого факта, по состоянию на 2:30 не было.

После взрывов в Крыму россияне начали массово бежать с полуострова. На Крымском мосту образовались огромные очереди, которые постепенно продвигались.

Как россияне бегут из Крыма: смотрите видео

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