В частности, взрывы прогремели во временно оккупированном Симферополе ночью 17 декабря. 24 канал.
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Россияне бегут из Крыма
Пропагандистские каналы сообщили о якобы "диверсии", в результате которой могли быть повреждены бензовозы и военная техника врага. Однако эта информация еще нуждается в подтверждениях.
Далее в телеграмм-каналах появилась информация о взрывах в Бахчисарае. Однако никакой другой информации, кроме как самого факта, по состоянию на 2:30 не было.
После взрывов в Крыму россияне начали массово бежать с полуострова. На Крымском мосту образовались огромные очереди, которые постепенно продвигались.
Как россияне бегут из Крыма: смотрите видео
"Бавовна" в оккупантов: последние новости
- В ночь с 16 на 17 декабря оккупантам было очень неспокойно. Первые взрывы прогремели в Белгородской области России в первые минуты нового дня. Местные паблики начали распространять видео, на которых слышны звуки взрывов. Странная, потому что никто не начал говорить "работу ПВО".
- Интересно, что взрывы в Белогородской области прогремели тогда, когда Восток и Юг Украины охватили воздушные тревоги.
- Около 1:20 и 2:00 "бавовнятко" посетило и город Курск в России. Что случилось в городе – неизвестно. Местные сообщили о звуках взрывов в одной из частей города. Тамошние власти пока никак не прокомментировали взрывы.
- Заметим, что в ходе массированной ракетной атаки 16 декабря, когда Россия запустила по Украине более 70 ракет. Одна из запущенных врагом ракет "устала и прилегла" в Волгоградской области, что изрядно испугало тамошних жителей.