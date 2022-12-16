Местные жители записывают испуганные видео и жалуются, что что-то "прилетело". Кое-кто даже настолько "прозрел", что увидел ракеты. Россияне делают вид, будто не понимают, что происходит. Их истерики распространяют российские телеграммы, информирует 24 канал.

Важно Были неприятные сюрпризы, но работа ПВО успешная, – Воздушные силы о новой атаке

В то же время реальность – максимально понятна.

Сергей Братчук рассказал, что Россия сама обстреляла Волгоградскую область. Ракеты, выпущенные страной-террористкой по Украине, просто не долетели. На обломках – надписи на русском языке. В частности, слово – "внимание".

Одна из российских ракет не долетела до Украины и упала в Еланском районе Волгоградской области. Дегенераты бомбят сами себя,

– заявил журналист Денис Казанский.

В Волгоградской области упала российская ракета: смотрите видео

Ракетная атака 16 декабря