Россияне в очередной раз применили для атаки все имеющееся вооружение. Об этом 24 каналу рассказал пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Были неприятные сюрпризы, но ПВО их одолела

Летело, как обычно, все. Были неприятные сюрпризы, но наша противовоздушная оборона их одолела – немало ракет сбито,

– сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ.

Он отметил успешную работу противовоздушной обороны в Киевской области. Там нашим защитникам удалось сбить множество ракет.

Какие ракеты запускали россияне

Для сегодняшней атаки оккупанты использовали стратегические бомбардировщики Т-95 из района Каспийского моря и аэродрома "Энгельс". Последний впервые использовался как район пуска ракет по нашему государству. Захватчики атаковали Украину следующими видами вооружения:

ракеты "Калибр";

Х-22;

Х-31;

Х-59;

Х-101;

Х-555;

С-300 в прифронтовых зонах. Их россияне применяют каждый день по украинским мирным населенным пунктам.

Кроме того, захватчики поднимали в небо носители гиперзвукового авиационного ракетного комплекса МиГ-31, которые курсируют по белорусскому и российскому небу.

Сколько ракет использовали оккупанты

Игнат отметил, известно, что россияне запустили по территории нашего государства около 70 ракет. Однако подчеркнул, что следует дождаться окончательной официальной цифры, ведь подсчет все еще продолжается. Речь идет именно о ракетах воздушного и морского базирования, без С-300.

Противник бьет из всего, что есть для того, чтобы рассредоточить внимание и нанести как можно больше ущерба и точных ударов. Как видим, ему это не удается. Сегодня противовоздушная оборона сработала не хуже, чем в прошлые разы,

– подчеркнул спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Игнат прокомментировал работу ПВО во время ракетной атаки: смотрите видео

Какие ракеты являются наиболее опасными

Россияне совершили несколько пусков ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22 из района над Азовским морем. Эта ракета наиболее разрушительная, поскольку ее боевая часть составляет 950 килограммов. Кстати, такие ракеты как Х-101, Х-555 или "Калибр" несут около 400 килограммов взрывчатки.

"Понятно, что эти ракеты несут большую угрозу и она удваивается или даже утраивается из-за того, что эти ракеты являются высокоточными. Они бьют фактически в радиусе около 10 метров, поэтому и являются наиболее опасными", – отметил Игнат.

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