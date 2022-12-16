Около 07:50 на Востоке и на юге Украины начали объявлять воздушную тревогу. После этого сообщение об угрозе появилось в центральных и западных областях Украины, пишет 24 канал.

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Сколько ракет выпустила Россия

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что Россия выпустила около 60 ракет. Позже он сообщил о двух залпах "Калибров". Вероятно, Россия запустила "Калибры" из акватории Черного моря.

Также была информация, что Россия выпустила ракеты Х-101 из истребителей Ту-95 из Каспийского моря. Предыдущие атаки оккупантов также совершались из Каспийского моря.

Скорее всего, Россия осуществила три пуска ракет. Третий запуск ракет стратегической авиацией России по Ту-95 состоялся около 9:10.

Где звучали взрывы

Первые звуки взрывов раздались в Киевской и Харьковской областях. Сообщалось, что в обеих областях работает противовоздушная оборона.

Кроме того, он прозвучали в Кировоградской и Днепропетровской области, в частности, в Кривом Роге. Там также сообщали о работе ПВО.

О работе ПВО информировал глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. Сообщалось, что ПВО работала в Винницкой и Тернопольской областях.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщал, что по состоянию на утро зафиксировано попадание врага по объектам критической инфраструктуры в некоторых областях Украины. Однако он не назвал области.

Прилеты на в Харьковской области

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов написал, что оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре области.

По предварительной информации, пострадавших в Харьковской области нет. В результате обстрела полностью обесточен Харьков.

Взрывы в Киеве

В Киеве мэр заявил о взрывах в Деснянском районе. Также взрывы прогремели в Голосеевском и Днепровском районах столицы.

Атака в Кривом Роге

Информацию о прилете подтвердил мэр Кривого Рога Александр Вилкул. По его словам, есть поражение ракетами.

В Офисе Президента сообщили, что в Кривом Роге оккупанты попали в жилой дом. Под завалами могут находиться люди.

Россия мощно обстреляла Запорожье

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что Россия нанесла по Запорожью около 12 ракетных ударов.

После этого глава Запорожской ОВА Александр Старух написал, что известно о полутора десятках прилетов российских ракет.

В Украине аварийные отключения из-за обстрелов

На фоне массированной атаки России в ряде областей Украины с утра начали применять аварийные отключения света. Сначала о таком решении сообщили в Житомирской области.

Это сделали, чтобы предотвратить масштабные повреждения, если российские ракеты попадут по инфраструктуре.

Позже сообщили, что аварийное отключение было применено на территории Черкасской области. Там зафиксирована повышенная ракетная опасность.

В Сумской ОВА заявили, что из-за российской массированной ракетной атаки в регионе временно отсутствует электроснабжение.