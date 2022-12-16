Анна Маляр – заместитель министра обороны – заметила, что с каждой атакой Россия надеется, что изменит ход войны в свою пользу. Кремль до сих пор надеется погрузить Украину в тотальную тьму.

Важно Россия 9 раз массированно атаковала Украину: что известно о новом ракетном обстреле

Ракетными ударами страна-террорист надеется, что сможет сломать украинцев и превратить их в таких же рабов системы, как россияне.

Однако эти попытки то и дело оказываются тщетными. Украинцы всему миру доказывают, что свобода и воля – часть ДНК нашей нации. Именно поэтому Россия проиграла эту войну в тот же день, когда начала ее,

– подчеркнула Маляр.

Важно! Во время массированной ракетной атаки 16 декабря Россия выпустила по Украине более 60 ракет.

В Кривом Роге есть жертвы террористической атаки

Россия ударила по жилому дому в Кривом Роге. К сожалению, погибли 2 человека. Кроме того, известно о 5 пострадавших. Среди них – дети. Им понадобилась госпитализация.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибших.