В частности, взрывы прогремели в Кривом Роге. Впоследствии сообщили, что оккупанты попали в жилой дом.

К теме В Кривом Роге враг попал по жилому дому: под завалами могут быть люди

В результате удара погибли два человека

Глава областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что вражеская ракета разрушила подъезд в доме.

К сожалению, два человека погибли. По меньшей мере пятеро ранены, среди них двое детей. Все в больнице.

Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко впоследствии сообщил, что количество раненых увеличилось до шести – среди них трое детей. Под завалами возможно находится 2 человека, из них 1 ребенок.

Заметим, что российские военные утром 16 декабря в очередной раз массированно атаковали территорию Украины ракетами. С начала полномасштабного вторжения это уже 9 массированная ракетная атака оккупантов. Взрывы раздались в ряде областей.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщал, что по состоянию на утро зафиксировано попадание врага по объектам критической инфраструктуры в некоторых областях Украины.

Из-за очередного акта терроризма россиян в Киеве возникли проблемы с водоснабжением. В Харьковской, Полтавской, Сумской и Кировоградской области возникли проблемы с электроснабжением.

В Украине аварийные отключения из-за обстрелов

На фоне массированной атаки России в ряде областей Украины с утра начали применять аварийные отключения света. Сначала о таком решении сообщили в Житомирской области.

Это сделали, чтобы предотвратить масштабные повреждения, если российские ракеты попадут.