Взрывы прогремели в ряде областей Украины. Захватчики атаковали Кривой Рог на Днепропетровщине.

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Враг еще раз атаковал Кривой Рог

Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко. По его информации, оккупанты попали в жилой дом. К сожалению, есть разрушение.

Он отметил, что под завалами могут находиться люди. На месте работают экстренные службы.

Сначала о вражеской атаке сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Подробности о попадании пока неизвестны.

Что известно о массированной атаке 16 декабря

Отметим, что 16 декабря враг нанес массированную ракетную атаку по Украине. Глава администрации Одесской области Максим Марченко сообщил, что в некоторых областях уже зафиксировано попадание в объекты энергетической системы.

В частности, проблемы с миром возникли в Харькове. Город полностью обесточен. Также без электроэнергии в Полтаве.

Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киеве. По его данным, все спецслужбы уехали на места трех районах столицы.

По его информации, взрывы прогремели в двух районах столицы. В частности, говорится о: