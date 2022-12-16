Ганна Маляр – заступниця міністра оборони – зауважила, що з кожною атакою Росія сподівається, що змінить хід війни на свою користь. Кремль досі сподівається занурити Україну у тотальну темряву.

Зауважте Росія 9 раз масовано атакувала Україну: що відомо про новий ракетний обстріл

Ракетними ударами країна-терористка сподівається, що зможе зламати українців та перетворити їх у таких же рабів системи, як росіяни.

Проте ці спроби раз за разом виявляються марними. Українці всьому світові доводять, що свобода і воля – це частина ДНК нашої нації. Саме тому Росія програла цю війну в той самий день, коли почала її,

– наголосила Маляр.

Важливо! Під час масованої ракетної атаки 16 грудня Росія випустила по Україні понад 60 ракет.

У Кривому Розі є жертви терористичної атаки

Росія вдарила по житловому будинку у Кривому Розі. На жаль, загинули 2 людей. Окрім того, відомо про 5 постраждалих. Серед них – діти. Їм знадобилася госпіталізація.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих.