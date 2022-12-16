Близько 07:50 на Сході та Півдні України почали оголошувати повітряну тривогу. Після цього повідомлення про повітряну загрозу з'явилося у центральних і західних областях України, пише 24 канал.

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Скільки ракет випустила Росія

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що Росія випустила близько 60 ракет. Згодом Віталій Кім повідомив про два залпи "Калібрів". Ймовірно, Росія запустила "Калібри" з акваторії Чорного моря.

Також була інформація, що Росія запустила ракети Х-101 з винищувачів Ту-95 з Каспійського моря. Попередні атаки окупантів також відбувалися з Каспійського моря.

Швидше за все, Росія здійснила три пуски ракет. Третій запуск ракет стратегічною авіацією Росії з Ту-95 відбувся близько 9:10.

Де лунали вибухи

Перші звуки вибухів пролунали в Київській та Харківській областях. Повідомлялося, що в обох областях працює протиповітряна оборона.

Крім того, звуки вибухів лунали на Кіровоградщині та Дніпропетровщині, зокрема в Кривому Розі. Там також повідомляли про роботу ППО.

Про роботу ППО інформував глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомляв, що станом на ранок зафіксовано влучання ворога по об'єктах критичної інфраструктури в деяких областях України. Втім, він не назвав області.

Прильоти на Харківщині

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що окупанти завдали 3 удари по критичній інфраструктурі області. За попередньою інформацією, постраждалих на Харківщині немає.

Крім того, внаслідок обстрілу повністю знеструмлений Харків.

Вибухи у Києві

У Києві столичний мер заявив про вибухи в Деснянському районі. Крім того, вибух пролунав у Голосіївському районі столиці.

Атака в Кривому Розі

Інформацію про приліт підтвердив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул. За його словами, є ураженням ракетами.

В Офісі Президента повідомили, що в Кривому Розі окупанти влучили в житловий будинок. Під завалами можуть бути люди.

Росія потужно обстріляла Запоріжжя

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що Росія завдала по Запоріжжю близько 12 ракетних ударів.

В Україні аварійні відключення через обстріл

На тлі масованої атаки Росії в низці областей України зранку почали застосовувати аварійні вимкнення світла. Спершу про таке рішення повідомили на Житомирщині.

Це зробили, щоб запобігти масштабним пошкодженням, якщо російські ракети таки влучать.

Згодом повідомили, що аварійне вимкнення застосували на території Черкаської області. Там зафіксували підвищену ракетну небезпеку.

У Сумській ОВА заявили, що через російську масовану ракетну атаку в регіоні тимчасово відсутнє електропостачання.