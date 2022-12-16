Голова адміністрації Одеської області Максим Марченко повідомив, що станом на 16 грудня зафіксовано влучання ворога в об'єкти критичної інфраструктури.
До теми Під час тривоги у Харкові 3 удари: постраждала критична інфраструктура
Зафіксовано влучання по енергетичній системі
Противник здійснив пуски ракет по території України. В інших областях вже є прильоти по енергетичній інфраструктурі. Прошу мешканців області знаходитись в укриттях,
– написав Марченко.
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім близько 8:20 повідомив, що Росія випустила близько 60 ракет.
Зазначимо, що вже у декількох областях пролунали вибухи. Зокрема, пишуть, що ворог атакував Київщину, Харківщину, Дніпропетровщину та Полтавщину.
Окупанти завдали 3 удари по критичній інфраструктурі Харківщини. У місті зникло електропостачання.