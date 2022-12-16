Так, жителі міста під час неї почули звуки вибухів. Окупанти завдали 3 удари по критичній інфраструктурі Харківщини. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
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Яка ситуація на Харківщині
Також вибухи почули в Харкові. За даними телеграм-каналу "Всевидюче ОКО. Україна" там також спрацювала протиповітряна оборона.
Окрім того, за даними monitor Харків атакують із зенітного ракетного комплексу С-300 із Білгородської області Росії.
Окупанти завдали 3 удари по критичній інфраструктурі Харківщини,
– заявив посадовець.
Уточнив, що за попередньою інформацією, постраждалих немає.
Трохи згодом Синєгубов повідомив, що є влучення в об'єкти критичної інфраструктури в Чугуївському районі. Через це можливі перебої з електропостачанням.
Харків знеструмлено
Речниця "Харківобленерго" Марина Шевченко повідомила журналістам, що місто повністю знеструмлено.
Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що, попри це, працюють усі "Пункти Незламності". В них можна зігрітися, підзарядити телефон, також є гарячий чай та інтернет.
Крім того, повідомляють, що метро Харкова призупинило свою роботу.