Так, жители города во время нее услышали звуки взрывов. Оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре Харьковщины. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

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Какая ситуация в Харьковской области

По данным телеграмм-канала "Всевидящее ОКО. Украина" там также сработала противовоздушная оборона.

Кроме того, по данным monitor, Харьков атакуют из зенитного ракетного комплекса С-300 из Белгородской области России.

Оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре Харьковщины,

– заявил чиновник.

Уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Чуть позже Синегубов сообщил, что есть попадание в объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе. Поэтому возможны перебои с электроснабжением.

Харьков обесточен

Спикер "Харьковоблэнерго" Марина Шевченко сообщила журналистам, что город полностью обесточен.

Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил, что, несмотря на это, работают все "Пункты Несокрушимости". В них можно согреться, подзарядить телефон, есть горячий чай и интернет.

Кроме того, сообщают, что метро Харькова приостановило свою работу.

Внимание! Во время воздушных тревог следует отложить все дела и немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо до тех пор, пока не поступит сообщение об отбое тревоги. Это спасает жизнь!