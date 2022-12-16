Так, жители города во время нее услышали звуки взрывов. Оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре Харьковщины. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
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Какая ситуация в Харьковской области
По данным телеграмм-канала "Всевидящее ОКО. Украина" там также сработала противовоздушная оборона.
Кроме того, по данным monitor, Харьков атакуют из зенитного ракетного комплекса С-300 из Белгородской области России.
Оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре Харьковщины,
– заявил чиновник.
Уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
Чуть позже Синегубов сообщил, что есть попадание в объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе. Поэтому возможны перебои с электроснабжением.
Харьков обесточен
Спикер "Харьковоблэнерго" Марина Шевченко сообщила журналистам, что город полностью обесточен.
Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил, что, несмотря на это, работают все "Пункты Несокрушимости". В них можно согреться, подзарядить телефон, есть горячий чай и интернет.
Кроме того, сообщают, что метро Харькова приостановило свою работу.