Повітряні тривоги почали оголошувати орієнтовно з 7 години ранку 16 грудня. Ближче до 8 сирени пролунали ледь не в половині областей України.

Зауважте У Києві та кількох областях була повітряна тривога: ворог атакував дронами-камікадзе

Де оголосили про повітряну тривогу

Сирени лунали в:

Одеській;

Миколаївській;Кіровоградській;

Херсонській;

Запорізькій;

Дніпропетровській;

Донецькій;

Полтавській;

Харківській;

Чернігівській;

Житомирській;

Вінницькій;

Черкаській;

Київській;

Рівненській;

а також Сумській областях;

Перші ракети заходять. Не ігноруємо тривогу,

– написав Віталій Кім орієнтовно о 8 годині ранку 16 грудня.

Таке ж звернення до людей оприлюднив і заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко. Він закликав людей перебувати в укриттях.

Окрім того, глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко попередив, що в області є загроза ракетного удару. Він закликав людей перебувати в укриттях.

Яку техніку підняв у небо ворог

За даними monitor, росіяни підняли у небо з аеродрому "Енгельс-2" стратегічну авіацію. Зокрема:

718;

716;

712;

721;

722;

717;

Попередньо, проведені запуски ракет Х-101 вищезгаданими бортами Ту-95 з Каспійського напрямку,

– уточнили в телеграм-каналі.

Можлива атака 60-ма ракетами

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що частина ракет вже над територією України на Півночі.

Очікуємо близько 60 штук...Також думаю, що наше ППО зіб'є 50+ мінімум,

– заявив Кім.

Посадовець зауважив, що всі ми віримо в Збройні Сили України. Окрім цього, рятувальники закликали українців перебувати в укриттях та зберігати інформаційну тишу.

"Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України", – пояснили в ДСНС.

Загроза нового масованого удару: коротко