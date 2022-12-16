Воздушные тревоги начали объявлять ориентировочно с 7 часов утра 16 декабря. Ближе к 8 сирене прозвучали чуть ли не в половине областей Украины.

В Киеве и нескольких областях была воздушная тревога: враг атаковал дронами-камикадзе

Где объявили о воздушной тревоге

Сирены звучали в:

Одесской;

Николаевской;

Кировоградской;

Херсонской;

Запорожский;

Днепропетровской;

Донецкий;

Полтавской;

Харьковской;

Черниговской;

Житомирской;

Винницкой;

Черкасской;

Киевской;

Ровенской;

а также Сумской областях;

Первые ракеты заходят. Не игнорируем тревогу,

– написал Виталий Ким ориентировочно в 8 часов утра 16 декабря.

Такое же обращение к людям обнародовал и заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Он призвал людей находиться в укрытиях.

Кроме того, глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко предупредил, что в области есть угроза ракетного удара. Он призвал людей находиться в укрытиях.

Какую технику поднял в небо враг

По данным monitor, россияне подняли в небо с аэродрома "Энгельс-2" стратегическую авиацию. В частности:

718;

716;

712;

721;

722;

717;

Предварительно проведены запуски ракет Х-101 вышеупомянутыми бортами Ту-95 с Каспийского направления,

– уточнили в телеграм-канале.

Возможна атака 60 ракетами

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что часть ракет уже над территорией Украины на Севере.

Ожидаем около 60 штук… Также думаю, что наше ПВО собьет 50+ минимум,

– заявил Ким.

Чиновник отметил, что все мы верим в Вооруженные Силы Украины. Кроме того, спасатели призвали украинцев находиться в укрытиях и сохранять информационную тишину.

"Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины", – объяснили в ГСЧС.