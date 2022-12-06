К примеру, такой показатель вероятности уничтожения целей указан в тактико-технических характеристиках ЗРК Patriot, NASAMS и IRIS-T. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков.

Обратите внимание Увеличатся ли ракетные удары в течение зимы: аналитик назвал три фактора

Почему россияне перешли к массированным обстрелам

Кроме того, есть еще один важный аспект – чем больше ракет запускается, тем труднее их сбивать. Именно поэтому россияне и перешли к массированным ракетным атакам. Они понимают, что абсолютное большинство ракет будет сбито, но, учитывая их большое количество, определенная часть все равно прорвет противовоздушную оборону.

Это связано с тем, что у каждого зенитно-ракетного комплекса есть понятие количества целей, которые он может одновременно обстреливать и банально – запас ракет,

– объяснил военный эксперт.

Так, если на условный ЗРК "Бук" летит 5 ракет, то он может отработать только по четырем целям. А дальше его прикрывает другая система ПВО. Именно поэтому противовоздушную оборону выстраивают эшелонами.

Катков объяснил, почему России не удалось осуществить самую масштабную атаку: смотрите видео

Риск повторной атаки на следующий день

Если посмотреть всю статистику ракетных атак оккупантов, начиная с октября, когда они перешли к массированным обстрелам, то обычно на следующий день они достреливают то, что не успели. Кроме того, захватчики пытаются "поймать" ПВО на перемещении зенитно-ракетных комплексов.

"Будет ли сейчас так? Никто прогнозировать не будет, но всегда нужно помнить, что такая возможность есть и быть внимательным к сигналам воздушной тревоги", – подчеркнул Катков.

Почему оккупанты давно не использовали "Shahed 136"

Российские захватчики давно не применяли иранские дроны-камикадзе "Shahed 136" во время массированных ударов по Украине. На самом деле, даже неизвестно, получила ли страна-агрессор новую партию БпЛА и накопила ли необходимое для атаки количество. К тому же есть вопросы к их эффективности.

Есть аспект, связанный с погодными условиями. "Шахиды" – это ведь не вундерваффе, какое-то удивительное оружие. На самом деле это довольно примитивный дрон и есть вопрос о возможности его эксплуатации при таких условиях как обледенение,

– заметил военный эксперт.

Почему россиянам не удалось устроить самую массированную атаку

На спутниковых снимках с российского аэродрома "Энгельс" видно, что там серьезные повреждения. Так, один из вражеских бомбардировщиков ТУ-95 залит противопожарной пеной. Поэтому 5 декабря оккупанты не смогли запустить несколько бортов.

Даже если они не подняли два ТУ-95, то это "минус" 12 ракет или даже 16, в зависимости от того, сколько у него подвесов,

– отметил военный эксперт.

Кроме того, в результате "неприятности" на авиабазе под Рязанью поврежден бомбардировщик Ту-22М3. По мнению Каткова, вероятнее всего, он пойдет на списание, ведь у него нет части хвоста и смяты форсажные камеры.

Другой аспект состоит в том, что Россия также использует для массированных атак крылатые ракеты морского базирования. Для их запуска используют малые ракетные корабли класса "Буян" или фрегаты класса "Адмирал Макаров".

Так, во время взрывов в Севастопольской бухте 29 октября один из фрегатов этого типа был поврежден и до сих пор не может выйти в море. Это означает, что Россия упускает возможность запуска еще 8 ракет.

Массированная ракетная атака 5 декабря: что известно