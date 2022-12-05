Соответствующую информацию сообщили в МВД Молдовы. Инцидент произошел 5 декабря.

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Где упала ракета в Молдове

Ракету молдавская полиция обнаружила возле города Бричаны.

Недалеко от города Бричаны во фруктовом саду обнаружили ракету,

– заявили в министерстве.

Там объяснили, что из-за российских бомбардировок пограничная полиция усилила патрулирование и повысила уровень внимания в районе инспекторатов Бричаны и Окница.

Согласно плану действий МВД, зону оцепили. Также ожидали прибытия специализированных служб МВД, саперов и спасателей.



В Молдове 5 декабря упала ракета / Фото INDEX

По данным издания Moldova Liberă говорится о ракете типа С-300. Однако официально власти еще не сообщали, какая ракета упала в стране.

Обратите внимание! Официально, по состоянию на 16:30 5 декабря, власти не сообщали, что упало на территории Молдовы. Поэтому следует дождаться официальных сообщений.