Сначала воздушную тревогу объявили на Востоке. Позже красными стали и другие регионы, в том числе столица.
В каких областях раздается воздушная тревога
- В Киеве и Киевской области
- В Полтавской области,
- В Черкасской области,
- В Харьковской области,
- В Кировоградской области
- В Днепропетровской области,
- В Николаевской области,
- В Донецкой области,
- В Житомирской области,
- В Винницкой области,
- В Одесской области
- В Херсонской области
- В Запорожской области.
Воздушная тревога в Украине / Карта
У Зеленского призвали направляться в укрытие
Не пренебрегайте безопасностью! Перейдите в укрытие во время воздушной тревоги!
– написал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил: "Тревогу не игнорируйте, отобьемся".
А глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал о по меньшей мере 14 ТУ-95 в воздухе. Также зафиксированы повторные запуски ракет из акватории Каспийского моря.
14 пеТУхов-95 в воздухе (я так понимаю на 6 – 8 меньше, чем планировали)… Ну что ж, посмотрим. Сохраняем спокойствие,
– призвал Ким.
Кроме того, также сообщается о запуске 4-х ракет с акватории Черного моря.
Позже Ким сообщил о крылатых ракетах в воздухе.
Новая атака по Украине
- 4 декабря Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины рассказали, что оккупанты держат в Черном море 100 ракет типа "Калибр".
- Также Россия вывела на боевое дежурство свои корабли как в Черное, так и в Средиземное море. Кроме этого, враги держат в Азовском море на боевом дежурстве 2 корабля.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что россияне применяют новую тактику ракетных атак. В частности, враги хотят ударить, когда в Украине будет холодно – то есть температура опустится до -10 градусов.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у врага есть ракеты на 3 – 4 обстрела Украины. Ведь у россиян с каждым днем количество ракет уменьшается. Потому они ищут их по всему миру.