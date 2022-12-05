Людей призывали сохранять спокойствие. О поднятии самолетов сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
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14 пеТУхов-95 в воздухе (я так понимаю на 6 – 8 меньше, чем планировали)… Ну что ж, посмотрим. Сохраняем спокойствие,
– призвал Ким.
Следует отметить, что 2 декабря в Украине была подобная ситуация. Тогда россияне также подняли в небо авиацию, а также вывели в Черное море ракетоносители.
Тогда об этом также писал Виталий Ким, отмечавший, что россияне пытаются осуществить "жалкие попытки продемонстрировать, что у них все хорошо".
Ведь на ракетоносителях в Черном море тогда было только 12 ракет типа "Калибр". Тогда, по данным журналиста Андрея Цаплиенко, из Севастополя в акваторию Черного моря вышли:
- ракетный катер "Молния";
- фрегат "Адмирал Эссен" с 8 "Калибрами";
- малый противолодочный корабль проекта 1124;
- подлодка проекта 636.3;
- большой десантный корабль проекта 1171 "Орск";
- большой десантный корабль проекта 775.
То есть россияне вывели много кораблей, хотя и не было много ракет. Однако, как известно, во время самих атак ракетоносители могут выводить в море, а затем снова отправлять на базу.