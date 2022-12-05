Об этом говорится в отчете британской разведки, проанализировавшей, почему Россия значительно сократила вылеты тактической авиации. В Британии связывают сокращение вылета российской авиации с работой ПВО Украины и плохой погодой.
Кстати Есть достаточно скепсиса: в разведке США дали прогноз по развитию войны в Украине зимой
На вылеты российской авиации повлияла ПВО Украины
В отчете говорится, что Россия потеряла более 60 самолетов на войне в Украине, предположительно, включая дополнительные истребители-бомбардировщики Су-24М FENCER и штурмовики Су-25 FROGFOOT на прошлой неделе.
Уменьшение количества вылетов, вероятно, является следствием длительной высокой угрозы со стороны украинской ПВО, ограничения количества часов полета российских самолетов и ухудшения погодных условий,
– заявили в разведке Британии.
Поскольку российская тактика наземных атак в значительной степени зависит от визуальной идентификации и неуправляемых боеприпасов, российские ВВС, вероятно, будут продолжать низкие темпы наземных ударов из-за плохой зимней погоды.
В окрестностях Бахмута сбили истребитель россиян
- В субботу, 3 декабря, наши воины возле Бахмута Донецкой области сбили вражеский самолет. Российский истребитель появился у позиций военнослужащих Госпогранслужбы.
- Украинские военные сразу отработали по самолету из ПЗРК, когда российский истребитель только появился у позиций военнослужащих Госпогранслужбы.
- Украинские пограничники опубликовали фотографии обломков российского самолета, сбитого под Бахмутом.
- Кроме того, недавно Россия потеряла еще один истребитель МиГ-31, разбившийся в Приморском крае. Авария истребителя якобы произошла во время учебно-тренировочного полета.
- Добавим, что в октябре на территории России разбились еще два военных истребителя. В частности, 17 октября в Ейске разбился военный самолет Су-34.
- Уже через несколько дней 23 октября в Иркутске упал истребитель – влетевший в жилой дом Су-30.