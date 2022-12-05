Об этом говорится в отчете британской разведки, проанализировавшей, почему Россия значительно сократила вылеты тактической авиации. В Британии связывают сокращение вылета российской авиации с работой ПВО Украины и плохой погодой.

Кстати Есть достаточно скепсиса: в разведке США дали прогноз по развитию войны в Украине зимой

На вылеты российской авиации повлияла ПВО Украины

В отчете говорится, что Россия потеряла более 60 самолетов на войне в Украине, предположительно, включая дополнительные истребители-бомбардировщики Су-24М FENCER и штурмовики Су-25 FROGFOOT на прошлой неделе.

Обратите внимание. По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла гораздо больше авиации, чем информирует Британия. По состоянию на 5 декабря в ВСУ сообщают о ликвидации 281 российского самолета и 264 вертолетов.

Уменьшение количества вылетов, вероятно, является следствием длительной высокой угрозы со стороны украинской ПВО, ограничения количества часов полета российских самолетов и ухудшения погодных условий,

– заявили в разведке Британии.

Поскольку российская тактика наземных атак в значительной степени зависит от визуальной идентификации и неуправляемых боеприпасов, российские ВВС, вероятно, будут продолжать низкие темпы наземных ударов из-за плохой зимней погоды.

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