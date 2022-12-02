О падении истребителя сообщают российские СМИ, пишет 24 канал. Российский МиГ разбился в Приморском крае.

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Российский истребитель разбился в Приморском крае

По данным экстренных служб России, экипаж катапультировался. Минобороны России подтвердило информацию, что МиГ-31 потерпел крушение.

В российском ведомстве уже обычно заявляют, что авария произошла во время учебно-тренировочного полета. Именно так Россия оправдывала предыдущие авиакатастрофы, которые также уносили жизнь мирных людей.

Сообщается, что полет вроде бы выполнялся без боекомплекта, а самолет упал в безлюдном месте. Разрушений на земле якобы нет.

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