О падении истребителя сообщают российские СМИ, пишет 24 канал. Российский МиГ разбился в Приморском крае.
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Российский истребитель разбился в Приморском крае
По данным экстренных служб России, экипаж катапультировался. Минобороны России подтвердило информацию, что МиГ-31 потерпел крушение.
В российском ведомстве уже обычно заявляют, что авария произошла во время учебно-тренировочного полета. Именно так Россия оправдывала предыдущие авиакатастрофы, которые также уносили жизнь мирных людей.
Сообщается, что полет вроде бы выполнялся без боекомплекта, а самолет упал в безлюдном месте. Разрушений на земле якобы нет.
В России разбиваются истребители: что известно
- Потеря Россией самолета не в зоне боевых действий только греет душу украинцев, ведь теперь еще один вражеский истребитель не сможет терроризировать жителей Украины. Всего по состоянию на 2 декабря Россия в войне против Украины потеряла 280 самолетов.
- Вместе с тем Россия теряет самолеты и на собственной территории. Так в октябре в России разбились два военных истребителя. Первый инцидент произошел 17 октября в Ейске, где разбился военный самолет Су-34.
- В результате авиатрощи погибли по меньшей мере 15 человек, однако жертв может быть значительно больше. На городском кладбище обнаружили около 20 могил с погибшими.
- 23 октября в российском Иркутске разбился еще один истребитель – Су-30 влетел в жилой дом. В России обнародовали несколько версий, почему упал самолет.
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