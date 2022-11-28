Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 канал. Инцидент произошел 27 ноября.

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В России упал очередной вертолет

Во время взлета в селе Вязовец Тверской области разбился вертолет Robinson-66. На его борту находились два брата: Александр и Дмитрий Курылевы. Мужчины погибли на месте.

Россияне в пятницу, 25 ноября, прилетели на охотничье хозяйство, а уже в воскресенье планировали возвращаться домой. По информации российских СМИ, 54-летний Александр Курылев был заслуженным мастером спорта по самолетному спорту и чемпионом мира по высшему пилотажу. Он же и управлял вертолетом, который разбился в поле примерно в 300 метрах от дороги.

На земле жертв и разрушений нет. Среди причин аварии рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования. Интересно, что журналисты страны-агрессорки продолжают не называть вещи своими именами. Поэтому этот вертолет в действительности не разбился, а просто "жестко сел".

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В России продолжается "самолетопад": коротко

В российском Иркутске недавно разбился очередной истребитель. Он влетел в жилой дом, после чего там вспыхнул пожар. В МЧС России заявили, что Су-30 потерпел крушение во время испытательного полета.

Еще один российский истребитель упал на многоэтажку в Ейске 17 октября. В результате удара здание охватило пламенем. Официально сообщили о 15 погибших. Однако на самом деле жертв могло быть гораздо больше.

В минобороны России утверждают, что Су-34 в Ейске упал при наборе высоты. Пилоты якобы смогли катапультироваться, а причиной крушения стало возгорание одного из двигателей.

Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что падение военных самолетов в России свидетельствует о технических проблемах оккупантов, а также о проблемах с квалификацией и подготовкой пилотов.

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